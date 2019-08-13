تشكيل الهلال .. غوميز أساسيًا وعبدالله عطيف خارج المباراة

المواطن - محمد سمعه

أعلن المدرب الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفني لنادي الهلال عن تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي اليوم في إياب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

التشكيل الرئيسي

وجاء تشكيل الهلال مكونًا من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، جانج هيون سو، عبدالله الحافظ، علي آل بليهي.

في خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، أندري كاريلو، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفنكو.

في خط الهجوم: بافتيمبي غوميز.

التشكيل الاحتياطي

وجاءت قائمة الهلال الاحتياطية مكونة من: محمد الواكد، محمد جحفلي، حسن كادش، ناصر الدوسري، محمد الشلهوب، نواف العابد، هتان باهبري.

ويذكر أن المدرب الروماني لوسيسكو قرر استبعاد عبدالله عطيف لاعب وسط الهلال من القائمتين الاساسية والاحتياطية لمباراة الأهلي.

وتحدث رازفان لوسيسكو في المؤتمر الصحافي لـ مباراة الأهلي والهلال قائلًا: تُعتبر مباراة اليوم أمام ضيفنا الأهلي هي الشوط الثاني في طريق التأهل لدور الثمانية.

وتابع لوسيسكو: يحسم عمل المنظومة كاملة نتائج المباريات، وبالتنظيم سنحصل على الحلول دائمًا، ونملك نجومًا لديهم إمكانيات عالية ودوري كمدرب هو البحث عن الحلول لدى بعض اللاعبين.

انتهت عمليات بيع تذاكر مباراة الهلال والأهلي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، الجمعة الماضية، بعد أقل من 24 ساعة فقط على طرحها.

ويحتضن إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال والأهلي في إياب ثمن النهائي، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.