المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان الروماني رازفان لوشيسكو والتونسي عبدالرزاق الشابي عن تشكيل مباراة الهلال وأبها، التي ستنطلق بعد قليل.

ويحتضن إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب” مباراة الهلال وأبها، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال وأبها:

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة الهلال وأبها اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، جامغ هيون سو، محمد جحفلي، حسن كادش، محمد كنو، عبدالله عطيف، كارلوس إدواردو، هتان باهبري، سيباستيان جيوفينكو وبافتيميبي جوميز.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزعيم في مباراة الهلال وأبها اليوم كلٌّ من؛ محمد الواكد، علي آل بليهي، عبدالله الحافظ، أمير كردي، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، محمد الشلهوب، أندريه كاريلو وعمر خربين.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الصاعد في مباراة الهلال وأبها اليوم كالتالي؛ عبدالعالي المحمدي، كريم برناوي، أمين عطوشي، أحمد الحبيب، خالد الخثلان، روبن غابرييل، كريم عواضي، سعد بقير، خالد الزيلعي، سميحان النابت، وأندرياتسيما.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الصاعد في مباراة الهلال وأبها اليوم كلٌّ من؛ منصور جوهر، مهدي تاهرات، عبدالله قيسي، عبدالله ناصر، فهد الجهني، سلطان الشريف، عمار النجار، أسامة عاشور وهزاع عسيري.