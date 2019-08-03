تشيلسي يقترب من تجديد عقد نجمه
حتى صيف عام 2022

تشيلسي يقترب من تجديد عقد نجمه

2019/08/03
الساعة 11:58 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي تشيلسي الإنجليزي قريبًا للغاية من تجديد عقد اللاعب البرازيلي ويليان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة التايمز البريطانية: إن إدارة نادي تشيلسي ترغب في تجديد عقد ويليان لمدة ثلاثة مواسم، أي حتى نهاية موسم 2021-2022.

ويذكر أن عقد ويليان الحالي سينتهي مع نادي تشيلسي بعد عام من الآن.

ولعب ويليان مع البلوز 292 مباراة في آخر ست سنوات له مع البلوز ونجح خلالهما في إحراز 52 هدفًا.

ويذكر أن ويليان نال القميص رقم عشرة، بعد رحيل اللاعب البلجيكي إدين هازارد لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

وسعى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع ويليان في شهر يناير الماضي، لكن نادي تشيلسي رفض التفريط في اللاعب.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم