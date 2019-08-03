تشيلسي يقترب من تجديد عقد نجمه

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي تشيلسي الإنجليزي قريبًا للغاية من تجديد عقد اللاعب البرازيلي ويليان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة التايمز البريطانية: إن إدارة نادي تشيلسي ترغب في تجديد عقد ويليان لمدة ثلاثة مواسم، أي حتى نهاية موسم 2021-2022.

ويذكر أن عقد ويليان الحالي سينتهي مع نادي تشيلسي بعد عام من الآن.

ولعب ويليان مع البلوز 292 مباراة في آخر ست سنوات له مع البلوز ونجح خلالهما في إحراز 52 هدفًا.

ويذكر أن ويليان نال القميص رقم عشرة، بعد رحيل اللاعب البلجيكي إدين هازارد لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

وسعى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع ويليان في شهر يناير الماضي، لكن نادي تشيلسي رفض التفريط في اللاعب.