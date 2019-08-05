تشيلسي يُفكر في التخلص من نجمه الفرنسي

المواطن - محمد سمعه

يُفكر نادي تشيلسي الإنجليزي في إعارة نجمه الفرنسي تيموي باكايوكو لـ صفوف نادي غلطة سراي التركي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة THE EVENING STANDARD الإنجليزية أن فرانك لامبارد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بـ تشيلسي لا يفكر في الاعتماد على باكايوكو في صفوف البلوز بالموسم الجديد 2019-2020.

وكان تيموي باكايوكو تألق مع نادي ميلان الإيطالي في الموسم الماضي، عندما لعب مع الروسونيري على سبيل الإعارة من تشيلسي.

من ناحية أخرى، أصبح نادي تشيلسي قريبًا للغاية من تجديد عقد اللاعب البرازيلي ويليان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة التايمز البريطانية: إن إدارة نادي تشيلسي ترغب في تجديد عقد ويليان لمدة ثلاثة مواسم، أي حتى نهاية موسم 2021-2022.

ويُذكر أن عقد ويليان الحالي سينتهي مع نادي تشيلسي بعد عام من الآن.

ولعب ويليان مع البلوز 292 مباراة في آخر ست سنوات له مع البلوز ونجح خلالهما في إحراز 52 هدفًا.

ويُذكر أن ويليان نال القميص رقم عشرة، بعد رحيل اللاعب البلجيكي إدين هازارد لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني.