تصرف الاتحاد وتصريح المسحل يُثيران الحيرة

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتحاد، مساء أمس الأحد، عن استبعاد ثُنائي المواليد هارون كمارا وجابر عيسى من قائمة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بعد الجدل الذي أُثير مؤخرًا حول صحة مشاركتهم.

وكان نادي الاتحاد قرر قبل استبعاد الثنائي كمارا وعيسى، بعد قيدهم في القائمة الآسيوية للنادي كلاعبي مواليد يحملون جواز السفر السعودي.

بعد تصرف نادي الاتحاد، علّق ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على صحة مشاركة لاعبي المواليد في البطولة الآسيوية قائلًا: لو عندي مباراة آسيوية ولدي لاعب مواليد لم يشارك مع أي منتخب آخر ويحمل الجواز سوف أتحمل المسؤولية وأجعله يلعب.

واستجاب نادي الاتحاد لتصريح المحامي والمستشار القانوني فهد بارباع الذي قال: أتمنى من نادي الاتحاد أو أي نادٍ أن لا يدخل أي لاعب من اللاعبين المواليد في قائمة مباريات دوري أبطال آسيا.

وأضاف فهد بارباع: اللاعبون المواليد غير مؤهلين للمشاركة في دوري أبطال آسيا.

أراد نادي الاتحاد أن يكون في جهة الـSAFE SIDE أو جهة الأمان المطلق حتى وإن كان إشراك لاعبي المواليد أمراً سليماً، لكن العميد لا يملك الدليل على هذه الجزئية، فقرر الاتحاد أن يرتاح من صداع المواليد ومدى صحة مشاركتهم باستبعاد الثنائي هارون كمارا وجابر عيسى خوفًا من أي قرار ضد مصلحة نادي الاتحاد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

"ياسر المسحل" رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم : لو عندي مباراة اسيوية و لدي لاعب مواليد لم يشارك مع اي منتخب اخر ويحمل الجواز سوف اتحمل المسؤولية و اجعله يلعب #الهلال #الاهلي #النصر #الاتحاد #الشباب #الحصاد_الرياضي pic.twitter.com/PgDMwO4y58 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 4, 2019