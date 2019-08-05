تصرف الهلال يجلب له الانتقاد

المواطن - محمد سمعه

أبدى نادي الهلال اهتمامًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، بالتعاقد مع اللاعب مدالله العليان لاعب وسط نادي التعاون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقدّم مدالله العليان موسمًا مميزًا مع التعاون في موسم 2018-2019، انتهى بتتويج نادي التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الاتحاد في شهر مايو الماضي.

انتقد الناقد الرياضي عبد الرحمن السماري اهتمام الهلال بضم مدالله العليان قائلًا: “الهلال من يعرفه فهو يتميز بالتعاقد مع اللاعبين الكبار الآن راح يتصيد في أندية الوسط والمؤخرة”.

وأضاف السماري: “لا أعرف سبب اهتمام الهلال بضم لاعبين من أندية الوسط مثل اهتمامه بضم مدالله العليان، الصفقات القوية تؤثر على الفريق بالإيجاب”.

وكان الهلال أبدى رغبته في ضم مدالله العليان وضم اللاعب الكولومبي ماتيوس أوريبي لاعب وسط نادي كلوب أمريكا المكسيكي بسبب كثرة إصابات كل من سلمان الفرج وعبدالله عطيف.

وفقد نادي الهلال، فرصة ضم اللاعب الكولومبي ماتيوس أوريبي لاعب نادي كلوب أمريكا المكسيكي، بعدما توصل الأخير لاتفاق للانضمام لنادي بورتو البرتغالي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

قال الحساب الرسمي لـ نادي كلوب أمريكا عبر تويتر، إن إدارة النادي المكسيكي توصّلت لاتفاق مع بورتو يقضي بانتقال اللاعب الكولومبي للنادي البرتغالي بعد إجراء الفحص الطبي.