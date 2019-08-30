تصرف خاطئ من غوميز

المواطن - محمد سمعه

تسبب موقع الإنستجرام مؤخرًا في مشكلة لـ اللاعب سلمان الفرج، لاعب وسط نادي الهلال مع الجماهير، بعد نهاية مباراة الاتحاد يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وتحدث الناقد الرياضي محمد الذايدي عن خطورة مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال يستخدم السناب شات، طوال الوقت يجب أن تكون هناك ضوابط من أجل استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر ينطبق عليه وعلى جميع اللاعبين.

وأضاف محمد الذايدي: اللاعبون المحترفون الأندية السعودية تتعاقد معهم بالملايين ولديه عقد يجب الالتزام به، وأنا لا أقصد منع الحريات عن اللاعبين، ولكن لابد من وضع ضوابط؛ حتى لا يؤثر هذا الأمر بالسلب على الفريق.

وتابع محمد الذايدي: مثلًا يجب منع اللاعبين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي قبل المباراة بـ48 ساعة، كما أن الاستخدام المتكرر لمواقع التواصل الاجتماعي من قبل اللاعبين قد يضر بالنادي وبالراعي له.

واعتذر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، لجماهير الزعيم عبر حسابه الخاص على “إنستجرام”، مؤكدًا استفادته من أي نقد يوجه له.

وقال: “أحبتي.. اطلعت على بعض ردود الأفعال التي فهمت مما نشرته في حسابي وفسرها البعض أني أقصد جماهير الهلال الغالية وأني كنت أعني بها فئة لا تمثل إلا نفسها ولا تمثل جمهور الهلال من خلال ترديدها شتائم بحقي وحق أسرتي”.

وتابع سلمان الفرج قائلًا: “وأعتذر لكل من أزعجته ردود فعلي من جماهير الهلال، وبصفتي قائدًا للهلال مع زملائي اللاعبين نستفيد من كل نقد أو توجيه من شأنه أن يطورنا”.

واختتم نجم الفريق الأول لكرة بنادي الهلال رسالته لجماهير الزعيم قائلًا: “حبيت أوصلكم وتفهمون أنا أش أقصد بضبط من ردي بس”.