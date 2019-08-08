تصرف غير مُبشر من مدرب الأهلي

المواطن - محمد سمعه

انتقد المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، حكم مباراة الهلال في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتحدث برانكو إيفانكوفيتش يوم الثلاثاء الماضي عن حكم مباراة الأهلي والهلال قائلًا: “حكم مباراة الأهلي ضد الهلال لم يكن في المستوى المطلوب، حيث قام بإعطاء بطاقات صفراء غير مستحقة للاعبي الفريق طوال شوطي اللقاء، والهدف الأول كان من تسلل واضح، وكذلك الهدف الثاني من ضربة حرة غير صحيحة”.

علّق الناقد الرياضي عبدالكريم الحمد على تصريحات إيفانكوفيتش قائلًا: ما قاله مدرب الأهلي بعد مباراة الهلال ورمي أخطائه على التحكيم، بداية لا تُبشر بالخير مع الراقي.

وأضاف عبدالكريم الحمد: “كون أن المدرب إيفانكوفيتش يُعلق المسؤولية الكاملة على حكم لقاء الهلال، شيء لا يدل على خير، وأريد أن أعرف منه كيف سيتعامل مع خسائر الأهلي في الموسم الجديد سواء في الدوري أو في الكأس”.

وتعرّض الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش لانتقادات شديدة بعد خسارة الراقي من الهلال برباعية مقابل هدفين، حيث انتقد فهد الهريفي نجم نادي النصر السابق، مدرب الأهلي فقال عبر حسابه في تويتر: “مبروك للهلال الفوز والتأهل، وحظاً أوفر للأهلي .. أضاعها مدربه”.

أما الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل فانتقد مدرب الأهلي قائلًا: “ما فيه فائدة في الأهلي، عنده عقدة من الهلال، مهما كان قويًا والهلال ضعيفًا”.