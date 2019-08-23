تصريح غريب بحق عمر السومة

المواطن - محمد سمعه

نجح النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، في حل مشكلة اللاعب السوري عمر السومة والإبقاء عليه داخل صفوف الراقي، بعدما كان هدد بالرحيل بسبب مشكلته مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

ولكن لا تزال الخلافات متواجدة بين السومة وإيفانكوفيتش، وذلك بعد جلوس اللاعب السوري على دكة الاحتياط في مباراة الأهلي والعدالة والتي أقيمت أمس الخميس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

قال الناقد الرياضي مريح المريح: لا أعلم حقيقة، ولكنني بدأت أشك في عمر السومة، كل المشاكل المتواجدة في الأهلي مؤخرًا تجد عمر السومة طرفًا فيها.

وأضاف المريح: الأهلي يفعل كل شيء من أجل إرضاء السومة، ولكن مشاكله لا تزال كثيرة، تغيرت إدارة الأهلي والمدرب ولا تزال المشاكل مستمرة، كما قلت لا زلت أشك فيه.

ويُذكر أن الأمير منصور بن مشعل كان تحدث عن السومة قائلًا: “عمر يريدنا ونحن نريده.. عمر ابننا ونحن أهله.. إذا يحبنا ذرة.. نحبه مليون”.

وانتشرت صورة عبر موقع تويتر للأمير منصور بن مشعل المشرف العام على فريق كرة القدم بـ الأهلي وهو يتحدث مع السومة خلال تدريبات الراقي يوم الجمعة 16 أغسطس، وذلك من أجل تهدئته وإعادة السيطرة على الأمور.

وظهرت أزمة عمر السومة مع المدرب برانكو إيفانكوفيتش خلال مباراة الأهلي والهلال الأخيرة في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بعدما احتفظ المدرب الكرواتي بالنجم السوري على دكة الاحتياط.

وأثار عدم الدفع بالسوري عمر السومة في التشكيلة الأساسية استغراب الجماهير، خاصة أن الأهلي في حاجة لتسجيل أكثر من هدفين دون اهتزاز شباكه لضمان التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.