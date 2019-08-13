تصريح غريب ورباعية .. رد العميد حضر في مباراة ذوب آهن ضد الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تمكن نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من الفوز في مباراة ذوب آهن ضد الاتحاد أمس الاثنين برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ليعبر الفريق الاتحادي إلى دور الثمانية في بطولة دوري الأبطال الآسيوي.

وقبل انطلاق مباراة ذوب آهن ضد الاتحاد بالأمس، كان الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل قال بأنه يتمنى فوز ذوب آهن ضد الاتحاد، حتى يتجنب العميد مواجهة الهلال في دور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا بسبب قوة الهلال.

وصرّح عبدالعزيز المريسل قائلًا قبل مباراة ذوب آهن ضد الاتحاد: لا أتمنى عبور نادي الاتحاد لدور الثمانية، لأنني أخشى على الاتحاد من هزيمة تاريخية أمام الهلال، وأتمنى عبور نادي ذوب آهن ليتلقى هزيمة تاريخية من الهلال.

وتابع عبدالعزيز المريسل قبل مباراة ذوب آهن ضد الاتحاد: الاتحاد لا يستطيع أن ينافس آسيويًّا في الفترة الحالية، وبالنسبة لي أرى أن الهلال والأهلي والنصر ثم الاتحاد بالترتيب هكذا هم أفضل الأندية السعودية في المنافسات الآسيوية.

رد الفريق الاتحادي جاء حاضرًا وبقوة خلال مباراة ذوب آهن ضد الاتحاد، حيث أظهر العميد قوة هجومية مميزة خلال المباراة وأضاع البرازيلي رومارينيو بمفرده ثلاث فرص تهديفية محققة قبل أن يُسجل هدفين لنادي الاتحاد في الشوط الثاني من مباراة ذوب آهن ضد الاتحاد.

وبعد الفوز في مباراة ذوب آهن ضد الاتحاد، سيواجه الاتحاد المتأهل من مباراة الهلال والأهلي في دور ربع النهائي، حيث سيكون الهلال الأقرب لعبور المباراة ومن ثم ضرب موعدًا مع العميد في كلاسيكو جديد للكرة السعودية بنكهة آسيوية.

وكانت مباراة ذوب آهن ضد الاتحاد أُقيمت في دولة قطر، حيث كان نادي ذوب آهن هو المضيف في تلك المباراة.

ومن المنتظر حصول نجوم الاتحاد على مكافآت التأهل لربع نهائي البطولة الآسيوية بعد الفوز الصعب في مباراة ذوب آهن ضد الاتحاد.