تصريح كشف المستور في الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أكد المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي، الأمير منصور بن مشعل، أنه أبعد المنتفعين عن الراقي خلال الفترة الماضية، مطالبًا في الوقت ذاته الجماهير بضرورة دعم الفريق.

ومر النادي الأهلي بفترة صعبة، في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما ودع الراقي دوري أبطال آسيا من دور الـ16 على يد نادي الهلال، كما تعادل يوم الخميس الماضي في الجولة الأولى من الدوري مع فريق العدالة بهدف لكل فريق.

تصريح كشف المستور:

علّق الناقد الرياضي حسن عبدالقادر على تصريحات الأمير منصور بن مشعل قائلًا: تصريح الأمير منصور بن مشعل يقول: إنه هناك خروقات في الإدارات السابقة، وحسابات تم فتحها دون علم هيئة الرياضة، فهذا أمر خطير.

وكان منصور بن مشعل قال في وقت سابق: “ديون النادي من الإدارتين السابقتين.. ويوجد مخالفات إدارية.. وأتمنى من رئيس هيئة الرياضة التدخل، كما وجدنا على إدارة عبدالله بترجي مخالفات إدارية ومالية وتم تقديمها إلى رئيس هيئة الرياضة”.

وواصل بن مشعل تصريحاته قائلًا: “إدارة عبدالله بترجي فتحت حسابًا بنكيًّا دون إذن هيئة الرياضة، وننتظر قرار الهيئة في هذا الموضوع”.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، لمواجهة نادي الاتفاق يوم السبت المقبل في الجولة الثانية، من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

يريد الأهلي تصحيح أخطائه بصورة سريعة، لتحقيق الفوز الأول في الدوري السعودي، على حساب نادي الاتفاق والمنتشي في الجولة الأولى بالفوز على الوحدة بثنائية دون رد.

"حسن عبدالقادر" الناقد الحصري لـ #قناة_24_الرياضية :تصريح الأمير "منصور بن مشعل" ان هناك خروقات في الإدارات السابقة و حسابات تم فتحها دون علم الهيئة امر خطير #الحصاد_الرياضي#الاتحاد_الهلال#دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/TNzzZvVoU4 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 27, 2019