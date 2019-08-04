تصريح مفاجئ ردًا على تصرف النصر مع موسى

المواطن - محمد سمعه

فكّر نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في بيع اللاعب النيجيري أحمد موسى خلال سوق الانتقالات وذلك من أجل ضم مهاجم آخر.

وعلى الرغم من أن أحمد موسى، قدم مستوى لا بأس به مع المنتخب النيجيري في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي أُقيمت في مصر، لكن نادي النصر، فكر في التخلي عن المهاجم النيجيري.

وقال المدرب الألماني جيرنوت روهر مدرب منتخب نيجيريا: أظن أنه يجب على أحمد موسى الرحيل عن الدوري السعودي، لن يتطور هناك، ولن يتغير أداؤه للأفضل مع النصر، يجب أن نكون صادقين حول هذا الأمر.

جدير بالذكر، أن نادي النصر كان فكر في التخلي عن أحمد موسى لصفوف نادي غلطة سراي التركي، مقابل التعاقد مع اللاعب السنغالي مباي دياني مهاجم غلطة سراي في الميركاتو الصيفي.

وكان أحمد موسى انضم لصفوف نادي النصر في صيف 2018، قادمًا من صفوف فريق ليستر سيتي الإنجليزي.

ويُذكر أن المنتخب النيجيري نال المركز الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي أُقيمت في مصر.