تصريح من إدارة باريس سان جيرمان يُفاجئ برشلونة

المواطن - محمد سمعه

أكد البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لايزال لاعبًا في صفوف النادي الباريسي حتى الآن.

وارتبط اسم نيمار للرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة وسط اهتمام من برشلونة الإسباني وريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه.

ونقل RMC SPORTS تصريحات ليوناردو والذي قال: ليس صحيحًا أن نيمار رحل عن باريس سان جيرمان، لايزال لاعبًا لدينا وهو يؤدي برنامج الإعداد الخاص به، لايزال لنيمار ثلاث سنوات متبقية في عقده الجاري ولا يجب أن ننسى هذا الأمر.

لم يُخفِ نادي برشلونة الإسباني، رغبته الشديدة في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة جول الرياضية، أن مسؤولي برشلونة دخلوا في مفاوضات مطولة مع إدارة باريس سان جيرمان للتعاقد مع نيمار، لكن المفاوضات لم تصل بعد لمرحلة حاسمة.

وسافر كل من إريك أبيدال وخافيير بورداس وأندي كوري مسؤولي برشلونة إلى فرنسا أول أمس الثلاثاء لإقناع إدارة باريس سان جيرمان بالتخلي عن البرازيلي نيمار.

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن باريس سان جيرمان لن يوافق على رحيل نيمار بأقل من 100 مليون يورو، بالإضافة إلى حصوله على خدمات بعض اللاعبين.