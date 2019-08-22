تصريح يصدم الاتحاد وعشاقه

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الاتحاد، لمواجهة نادي الرائد غدًا الجمعة في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وستُقام مباراة الاتحاد والرائد على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وفاجأ الناقد الرياضي فيصل الجفن، لاعبي وجمهور نادي الاتحاد قبل مباراة الرائد حيث قال: “نادي الاتحاد لن يحصل على الدوري في الموسم الجديد”.

وأضاف فيصل الجفن: “الاتحاد سينافس على لقب الدوري ولكنه لن يفوز باللقب، المنافسة ستنحصر بصورة أكبر بين الهلال والنصر ثم يأتي الأهلي بعدهما بدرجة أقل”.

وكان نادي الاتحاد، عانى في الموسم الماضي من سوء الأداء وتذبذب النتائج حيث تمت إقالة المدربين الأرجنتيني رامون دياز والكرواتي سلافين بيليتش، كما أنهى الاتحاد الدوري في الموسم الماضي محتلًا المركز العاشر.

قرر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي مروان دا كوستا دعم جماهير العميد بـ600 تذكرة، لحضور مباراة الرائد المقبلة من المدرجات.

وجاءت هذه الخطوة من المدافع المغربي مروان دا كوستا لتحفيز جماهير الاتحاد على حضور المباريات ودعم الفريق الأول لكرة القدم في بداية مشواره بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد نجح مؤخرًا في الفوز على العهد اللبناني بثلاثية دون رد ضمن منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ما منحه دفعة معنوية قبل مباراة الرائد المقبلة.