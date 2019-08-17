تصريح يُثير دهشة الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

تحدث الناقد الرياضي عبدالله المالكي عن بطولات نادي الهلال الآسيوية، وذلك بعد تأهل الهلال إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا في نسخة عام 2019.

وقال عبدالله المالكي: دوري أبطال آسيا بدأ من عام 2000 بشكله الحديث.. وبالتالي الهلال ليس لديه بطولة آسيا.

وأضاف المالكي: نظام البطولات كان غريب وغير منسق، مثلًا بطولة كأس خادم الحرمين، كانت قديمًا تُسمى ببطولة دوري كأس جلالة الملك، وكانت تُلعب بنظام الدوري والآن تغيرت، كذلك البطولات الآسيوية في التسعينيات تغير نظامها مع بداية الألفية، كما قلت، الهلال ليس لديه بطولة آسيا.

ويذكر أن نادي الهلال سبق له التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا عامي 1991 و2000، ولكنه لم يتأهل لـ كأس العالم للأندية في عام 2000 التي أُقيمت في البرازيل.

سيواجه الهلال، فريق الاتحاد في مباراتي ربع نهائي دوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة.

جولة الذهاب بين ناديي الهلال والاتحاد ستكون يوم 27 أغسطس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، أما مباراة العودة فستكون بين الفريقين يوم 17 سبتمبر على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

يطمح المدرب الروماني رازفان لوسيسكو لقيادة الهلال للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في العام الجاري.