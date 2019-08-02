تطور جديد حول موعد مباراة السوبر السعودي

المواطن - محمد سمعه

يحاول الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، حل ملف مباراة كأس السوبر السعودي بين ناديي النصر والتعاون، والتي لم يتم تحديد موعدٍ لها حتى الآن.

تطور جديد:

وقالت تقارير صحافية: إن اتحاد القدم ينتظر موافقة هيئة الرياضة من أجل إقامة موعد السوبر بعد نهاية الدور الأول بين ناديي النصر والتعاون.

حرص الناقد الرياضي سلطان الزايدي على توجيه رسالة مهمة لـ ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد تردد أقاويل حول وجود نية لإلغاء مباراة السوبر السعودي.

وغرد سلطان الزايدي عبر حسابه في تويتر: السيد ياسر المسحل، القائد الناجح والذي يسعى إلى العدل وتطبيق كل الخطوات، التي تُحقق العدالة للمنظومة التي يقودها، لذا لن تجد العدل حين تستمع لمن يقترح عليك فكرة إلغاء السوبر السعودي، الطبطبة وجبر الخواطر لا يتحقق معها العدل.

قال الناقد الرياضي محمد الذايدي: من الممكن أن يتم إلغاء مباراة كأس السوبر السعودي بين ناديي النصر والتعاون؛ بسبب كثرة البطولات والاستحقاقات التي تُشارك فيها الأندية السعودية.

بينما تحدث الناقد الرياضي محمد الغامدي قائلًا: كيف يُمكن لرابطة الدوري السعودي للمحترفين أن تضع روزنامة مباريات الدوري دون معرفة مواعيد مباريات الاتحاد والشباب في البطولة العربية، ومعرفة مباريات دوري أبطال آسيا بالنسبة للأندية السعودية.

جدير بالذكر أن ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، كان قد قال سابقًا بأنه من الممكن إقامة مباراة النصر والتعاون في فصل الشتاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.