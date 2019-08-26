تطور مُفاجئ يهدد رحيل نيمار إلى برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن فرص رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تضاءلت بعد إصابة الفرنسي كيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني، خلال مباراة سان جيرمان وتولوز بالأمس في الدوري الفرنسي.

وكان كافاني غادر مباراة تولوز بعد 14 دقيقة من بدايتها بسبب الإصابة في الفخذ، كما غادر مبابي المباراة في الشوط الثاني للإصابة ذاتها.

وقالت صحيفة الميرور البريطانية، إن إصابة الثنائي ستقلل من فرص مغادرة نيمار للنادي الباريسي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وكان ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيان، اهتما بالتعاقد مع نيمار في حال قرر مغادرة النادي الباريسي في الصيف الحالي.

أوضحت تقارير صحافية، أن نادي برشلونة جهز عرضًا جديدًا، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقال برنامج TELEFOOT الفرنسي إن برشلونة جهز عرضًا كبيرًا من المال بجانب التخلي عن الفرنسي عثمان ديمبلي للنادي الكتالوني، لضم نيمار.

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في وقت سابق، أن باريس سان جيرمان لن يوافق على رحيل نيمار بأقل من 100 مليون يورو، بالإضافة إلى حصوله على خدمات بعض اللاعبين.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن هذا الرقم يعتبر الحد الأدنى الذي يريده سان جيرمان من بيع نيمار، وهو بعيد تمامًا عما يريد أن يدفعه برشلونة، خاصة بعد صرف أكثر من 200 مليون يورو لضم دي يونج وجريزمان وفيربو.

وشددت “ليكيب”، على أن باريس سان جيرمان يتمسك بالحصول على 100 مليون يورو من بيع نيمار، للتعاقد مع صفقة كبرى قبل نهاية الميركاتو الصيفي.