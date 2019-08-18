تطوير الـVAR في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تشهد النسخة الجديدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019/ 2020، تطوير تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

وأُعلن خلال حفل تدشين دوري كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين زيادة عدد الكاميرات حول الملعب من 8 إلى 12 كاميرا على الأقل، ورصد حالات التسلل الدقيقة بتقنية Crosshair المتقدمة.

دوري محمد بن سلمان للمحترفين:

ودشن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساء اليوم الأحد، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمنافسات موسم 2019/ 2020.

وأعلن الأمير عبدالعزيز الفيصل عن إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على الدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، تقديرًا وعرفانًا بالدعم الكبير الذي يقوم به ولي العهد للرياضة.

وتم الإعلان عن نقل القنوات الرياضية السعودية KSA لمنافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين بشكل مجاني، كما تم إطلاق منصة GSA.Live الإلكترونية لنقل المباريات على الهواء مباشرة.