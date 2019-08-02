تعديلات جديدة لـ الاحتراف وأوضاع اللاعبين

المواطن - محمد سمعه

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، بعض التعديلات الجديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين تُطبق خلال الفترة المقبلة.

وجاءت التعديلات كالتالي:

لا يجوز تسجيل اللاعبين إلا في إحدى فترتي التسجيل السنوية المحددة. لا يجوز انتقال اللاعب الهاوي إلى نادٍ آخر بصفة الهواية إلا بموافقة ناديه الحالي. إذا لم يتلقَّ اللاعب عرضًا من ناديه الحالي قبل آخر 10 أيام من فترة التسجيل، فيحق له التوقيع مع أي نادٍ آخر.

وكذلك قامت لجنة الاحتراف بتعديل الفقرة الأولى من المادة الـ15 “أجور اللاعبين” لتكون على النحو التالي:

الأجر الشهري للاعبين المحترفين السعوديين في أندية الدرجة الممتازة، كحد أدنى لا يقل عن 10.800 ريال ولا يزيد عند 150 ألف ريال؛ كحد أعلى شاملًا بدل السكن والمواصلات.

كما ركزت المادة الـ17 الخاصة بـ مقدم عقد المحترفين السعوديين بعد تعديلها على الآتي: يجوز لأندية الدرجة الممتازة، تقديم مقدمات عقود اللاعبين المحترفين بشرط ألا تزيد عن مليون ونصف ريال للعقود، التي لا تقل عن ثلاث سنوات، مع مراعاة تقسيم مقدم العقد على دفعات سنوية متساوية، تُدفع كل موسم طوال مدة عقد اللاعب.