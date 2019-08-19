تعرف على أعلى درجات الحرارة اليوم

المواطن - الرياض

سجلت الأحساء أعلى درجات حرارة تم رصدها اليوم الاثنين 2019/08/19 في المملكة حيث بلغت 45 درجة مئوية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن مرصد الرياض سجل 44 درجة فيما سجلت مراصد القصيم والقيصومة ورفحاء 43 درجة في كل منها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة مازالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.