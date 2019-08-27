تعرف على أفضل طبق تحبه البنات

المواطن - الرياض

أجمع عدد كبير من الشباب والفتيات على أن ورق العنب هو الطبق المفضل للفتيات.

وعبر وسم ” أكلة تفضلها البنات” تبارى العديد من المغردين لتوضيح الوجبة المفضلة حيث بدا واضحاً أن هناك شبه اتفاق على أن ورق العنب يتصدر قائمة الأغذية المفضلة لدى الفتيات.

في البداية قالت ” أريج”: “ورق عنب طبعاً حبيبي وحبيب كل البنات”.

أما “فيء” فقالت: “ما في غيرها الباستا وورق العنب”.

ولم يخلُ الوسم من روح الطرافة حيث علقت مريم بالقول: “نأكل الأخضر واليابس في أي اعتراض لا سمح الله؟؟”.

وبنفس الروح علقت “تهاني ” بالقول: “تبون الصدق؟ الأخضر واليابس “.

بدورها قالت أنوار: “كل حاجة لذيذة نحبها”.

وحول الإصرار على ورق العنب قالت “نورة”:” تبغوني أقول ورق عنب صح؟ لا ماني قايلة”.

وكان في الوسم مشاركة للرجال حيث نشر بدر البدر صورة لطبق من ورق العنب وعلق عليها بالقول: الأكلة المتفق عليها من الجنسين من عنده اعتراض !!؟”.

واتفق معه صقر بن عقاب الذي نشر صورة لطبق ورق عنب وعلق عليه بالقول: “وهل يخفى القمر؟”.

وقال عمر البقاوي: “بدون ما أفكر ورق عنب وأتحدى أي بنت تنكر حبها لورق العنب”.

وكانت أطباق الباستا والبطاطا المقلية من بين الأطباق التي حظيت بإعجاب الفتيات.