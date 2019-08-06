تعرف على الخريطة الإرشادية للمشاعر المقدسة

المواطن - مكة المكرمة

تحتوي الخريطة الإرشادية العامة للمشاعر المقدسة على الطرق والمخيمات ومواقع الجهات الخدمية لـموسم حج 1440 وذلك تسهيلًا لحركة ضيوف الرحمن وإعانتهم على أداء مناسكهم براحة ويسر.

ويمكن الوصول إلى الخريطة عبر الرابط التالي: (هنا).

وفي سياق ذي صلة أطلقت قيادة أمن الحج لشؤون المرور تطبيق الخرائط الخاصة بالحركة المرورية لحج العام الحالي 1440هـ.

ويتضمن التطبيق معلومات تفصيلية عن خرائط الحركة المرورية لحج العام الحالي، بما فيها الإرشادات الخاصة بنقل الحجيج بواسطة الحافلات والسيارات الخاصة، والبيانات الصادرة من الأمن العام المتعلقة بنقل الحجاج ومخطط الحركة المرورية خلال موسم الحج.