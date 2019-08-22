تعرف على العلاقة بين ضغط الدم ومرض الخرف

المواطن - متابعة

تتزايد الأبحاث التي تسعى إلى استكشاف علاقة الخرف بضغط الدم، ومؤخراً وجدت دراسة حديثة أن نمط تغير الضغط عبر السنوات يؤثر على احتمالات إصابة الذاكرة. وتفيد التقارير الطبية لعام 2015 بأن رجلاً من بين كل 4 رجال وامرأة من بين كل 5 نساء حول العالم مصابة بضغط الدم.

وقد أظهرت الدراسة الجديد التي نشرتها مجلة “جاما” الطبية أن الإصابة بارتفاع ضغط الدم في منتصف العُمر، واستمرار المشكلة إلى مرحلة متقدمة من العمر من أهم العوامل المرتبطة بالإصابة بالخرف.

ويعني ذلك أن استمرار ارتفاع الضغط منذ مرحلة منتصف العُمر وحتى العقود التالية من العمر من عوامل الخطر القوية وراء الخرف بعد سن الـ 74، وأنه لا ينبغي إهمال علاج مشكلة الضغط أو التأخير في تشخيصها.