تعرف على تاريخ رقبة بئر زمزم

المواطن - مكة المكرمة

من بين القطع النادرة في معرض الحرمين الشريفين تأتي رقبة بئر زمزم والتي يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر الميلادي.

كما يوجد دلو من النحاس مؤرخ عام 1299 هـ – 1881م، كان موجوداً في بئر زمزم.

والمعروف أن فتحة بئر زمزم تقع تحت سطح المطاف على عمق 1,56 متر، خلف مقام إبراهيم إلى اليسار مقابلة للكعبة.

والبئر تنقسم إلى قسمين، الأول مبني على عمق 12,80 متراً عن فتحة البئر، والثاني جزء منقور في صخر الجبل بطول 17,20 متراً، أي أن عمق البئر 30 متراً من فتحة البئر إلى القاع.

أما العيون التي تُغذي بئر زمزم فهي ثلاث عيون: عين حذاء الركن الأسود، وعين حذاء جبل أبي قبيس والصفا، وعين حذاء المروة، حسب التحديد القديم للبئر وهي متقاربة مع التحديد الحالي، وهذه العيون تقع في جدران البئر على عمق 13 متراً من فتحة البئر.