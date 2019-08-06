تعرف على حالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة

المواطن - مكة المكرمة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكوّن سحب رعدية ممطرة مع نشاط للأتربة والغبار على مكة المكرمة، مع طقس غائم جزئياً على المدينة المنورة.

كما توقعت الأرصاد تكون سحب رعدية على المشاعر المقدسة منى وعرفات ومشعر مزدلفة، مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار.

يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان, عسير , الباحة ) ومنطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر ومنطقة نجران كذلك على السواحل الجنوبية من البحر الأحمر.