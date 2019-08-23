تعرف على حكام مباريات اليوم في الدوري

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال ضد أبها

ويُدير مباراة الهلال ضد أبها اليوم طاقم تحكيم هولندي مكون من، دينيس هيخلير حكم ساحة، ويُساعده تيري هوكسترا وإيريك كلاينجان، والحكم الرابع إروين بلانك، وحكم الفيديو مارتينوس كيركوف، ومساعد حكم الفيديو إنغمار أوستارم.

ويلعب الهلال ضد أبها اليوم على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، عند الساعة السابعة مساء، ويأمل الزعيم خطف الثلاث نقاط، فيما يسعى الفريق الصاعد لتحقيق نتيجة إيجابية.

التعاون ضد الحزم

ويقود مباراة التعاون ضد الحزم اليوم، طاقم تحكيم برتغالي مُكوّن من؛ لويس جودينهو حكم ساحة، ويُساعده أندريه كامبوس وروي سيداد، والحكم الرابع النيوزيلندي ماثيو كونغر، وحكم الفيديو جواو كابيلا، ومساعد حكم الفيديو هيندير مالهيريو.

وتُقام مباراة التعاون ضد الحزم اليوم، عند الساعة 7:10 مساء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ويسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية منافسات الدوري هذا الموسم.

الاتحاد ضد الرائد

ومن المقرر أن يُدير مباراة الاتحاد ضد الرائد اليوم، النرويجي سيفين موين، ويُساعده مواطناه كيم توماس وماغنوس لوندبيرغ، والحكم الرابع الصربي دانليو جروجيتش، وحكم الفيديو الغامبي باكاري غاساما، ومساعد حكم الفيديو الغامبي جبريل كامارا.

وتنطلق مباراة الاتحاد ضد الرائد عند الساعة 8:50 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ويسعى العميد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والفوز اليوم، فيما يطمح الفريق الريداوي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.