تعرف على قائمة الأخضر في بطولة غرب آسيا

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الأخضر النهائية في بطولة غرب آسيا 2019.

وجاءت قائمة الأخضر كالتالي؛ في حراسة المرمى، مصطفى ملائكة، عبدالله الجدعاني وعبدالله الصالح، وفي الدفاع كل من؛ فواز اليامي، محمد العمري، وسام سويد، حسين الشويش، سامي الخيبري، حسان تمبكتي ومتعب المفرج.

وضمت القائمة أيضًا كلًا من؛ حاتم بلال، محمد الفهيد، نايف هزازي، محمد المجحد، خالد كعبي، ربيع سفياني، علي النمر، عبدالكريم القحطاني، عبدالمحسن القحطاني ومنصور حمزي، ويقود الهجوم الثنائي عبدالفتاح آدم وحسن شراحيلي.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية بمنافسات بطولة غرب آسيا 2019، والتي تضم منتخبات البحرين، والأردن، والكويت.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر بقيادة المدرب الوطني يوسف عنبر أولى مبارياته في بطولة غرب آسيا ضد الكويت، في الرابع من شهر أغسطس الحالي، على ملعب فرانسوا حريري.