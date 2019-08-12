تعرف على كمية أمطار مكة والمشاعر اليوم

تعرف على كمية أمطار مكة والمشاعر اليوم

2019/08/12
الساعة 6:49 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن كميات الأمطار التي هطلت اليوم على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بلغت :
الحرم المكي 26 ملم.
عرفات 31 ملم.
منى 12 ملم.
وأوضحت الهيئة أن أعلى سرعة للرياح على مشعر عرفات بلغت 75 كيلومتراً.



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