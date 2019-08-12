تعرف على كمية أمطار مكة والمشاعر اليوم

المواطن - واس
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن كميات الأمطار التي هطلت اليوم على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بلغت :
الحرم المكي 26 ملم.
عرفات 31 ملم.
منى 12 ملم.
وأوضحت الهيئة أن أعلى سرعة للرياح على مشعر عرفات بلغت 75 كيلومتراً.
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن كميات الأمطار التي هطلت اليوم على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بلغت :
الحرم المكي 26 ملم.
عرفات 31 ملم.
منى 12 ملم.
وأوضحت الهيئة أن أعلى سرعة للرياح على مشعر عرفات بلغت 75 كيلومتراً.
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