تعرّف على أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال

المواطن - محمد سمعه

أقبل جمهورا الهلال والاتحاد بشكل كبير ومكثف على شراء تذاكر كلاسيكو الكرة السعودية والمُقرر إقامته بين الفريقين بعد غد الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكانت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قامت بتحديد أسعار تذاكر مباراة الهلال والتي جاءت كالتالي:

40 ريالًا، للدرجة المُوحدة للعائلات والأفراد، بينما سيكون سعر تذكرة المنصة الفضية 400 ريال، وسعر تذكرة المنصة الذهبية 800 ريال.

ستكون جولة الذهاب بين ناديي الهلال والاتحاد يوم 27 أغسطس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، أما مباراة العودة فستكون بين الفريقين يوم 17 سبتمبر على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

استعاد نادي الهلال اللاعبَين سالم الدوسري ونواف العابد في تدريبات أمس السبت، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الاتحاد بعد غد الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويُذكر أن المدرب الروماني رازفان لوسيسكو كان منح سالم الدوسري راحة خوفًا من الإرهاق، والآن أصبح الثنائي جاهزين لمواجهة العميد في البطولة الآسيوية.

من ناحية أخرى، أكدت تقارير صحافية، أن عبدالله عطيف سيغيب عن مباراتي الهلال والاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بجانب غيابه عن الجولة الثانية أمام نادي الرائد، وغيابه عن الجولة الثالثة أمام نادي الفيحاء في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان عبدالله عطيف تعرض لإصابة في الركبة، أثناء مجريات لقاء أبها، والذي أقيم أول أمس الجمعة في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

ستنطلق مباراة الاتحاد والهلال بعد غد الثلاثاء في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة.