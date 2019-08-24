تعرّف على حكم مباراة النصر والسد

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تعيين الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو لإدارة مباراة النصر والسد القطري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وستكون جولة الذهاب بين ناديي النصر والسد في المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي يوم 26 أغسطس الجاري.

وستُقام مباراة العودة في قطر يوم 16 سبتمبر.

وكان النصر تأهل لدور الثمانية، بعد إقصائه لنادي الوحدة الإماراتي، بينما تأهل السد القطري لدور الثمانية في البطولة الآسيوية بعد إقصائه لنادي الدحيل القطري.

من ناحية أخرى، أكد صفوان السويكت، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، على أن نجاح العالمي بشكل مستمر سيكون بفضل استمرار دعم الجماهير النصراوية للفريق الأول لكرة القدم.

وغرد صفوان السويكت عبر حسابه الرسمي في تويتر بعد مباراة ضمك قائلًا: ألف مبروك للاعبين ولجماهير الشمس الغالية، الحمد لله، ثلاث نقاط أولية مهمة في مستهل الدوري.

وأضاف السويكت: مسيرة نجاح النصر بإذن الله ستكون مستمرة بدعمكم وبحضوركم أيها الاستثنائيون.

ونجح النصر في الفوز أول أمس على نادي ضمك بهدفين دون رد؛ أحرزهما كل من البرازيلي جوليانو والمغربي عبدالرزاق حمد الله.

واحتفل عبدالرزاق حمد الله عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمرور عام على انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

ونشر حمد الله صورة له بقميص النصر على “تويتر”، اليوم الجمعة، وعلق عليها قائلًا: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرت سنة على وصولي لهذا الفريق العالمي، وتشرفت بحمل هذا القميص العريق”.

وتابع المغربي عبدالرزاق حمد الله تغريته قائلًا: “وأسأل الله أن يوفقني على مساعدة فريقي للفوز بالكثير من الألقاب إن شاء الله … أحبكم”.