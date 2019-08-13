تعرّف على منافس النصر في ربع نهائي أبطال آسيا 2019

المواطن - محمد سمعه

سيواجه نادي النصر، نادي السد القطري في مباراتي دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وكان السد ضمن تأهله لدور ربع النهائي في البطولة الآسيوية، وذلك عقب الفوز اليوم على الدحيل القطري بثلاثية مقابل هدف، في مباراة إياب دور الـ16 بعد تعادل الفريقين ذهابًا بهدف لكل منهما.

ويذكر أن نادي النصر كان تأهل لدور الثمانية، عقب إقصاء نادي الوحدة الإماراتي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي دور ثمن النهائي.

وأعرب اللاعب البرازيلي جوليانو، لاعب وسط نادي النصر، عن سعادته بتأهل العالمي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد إقصاء نادي الوحدة الإماراتي أمس الاثنين.

وقال جوليانو في تصريحات صحافية: مباراة الأمس كانت صعبة للغاية بسبب الأجواء وقوة نادي الوحدة، وجئنا إلى الإمارات من أجل الفوز والتأهل، وعقدنا العزم نحن كفريق على تحقيق ذلك.

وأضاف جوليانو: حققنا التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال واستحقينا ذلك بجدارة، والنصر قاتل من الدقيقة الأولى وحتى نهاية اللقاء، هذا كان شيئًا مميزًا للغاية.

وتُوج البرازيلي جوليانو لاعب وسط نادي النصر بجائزة رجل مباراة النصر والوحدة الإماراتي التي أُقيمت أمس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وشهدت مباراة النصر والوحدة الإماراتي تألقًا كبيرًا من اللاعب جوليانو، الذي نجح في إحراز الهدف الثاني والهدف الثالث لأصفر العاصمة في المباراة.