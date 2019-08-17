تعرَّف على السن القانوني لاستخدام واتساب عالميًا

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

يخطط تطبيق التراسل الفوري واتساب، الآن، لحظر الحسابات التي لا تتوافق مع الحد الأدنى لسن الاستخدام الذي ستنص عليه المنصة الإلكترونية.

وفي العام الماضي، بعد تحديث الاتحاد الأوروبي للائحة حماية البيانات العامة (GDPR)، قامت الشركة المملوكة لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتحديث الحد الأدنى للسن المطلوب للتسجيل في التطبيق.

وحسب تقارير إعلامية، الآن يجب ألا يقل عمر المستخدمين في الاتحاد الأوروبي عن 16 عامًا للانضمام إلى واتساب، ومن المتوقع أن يتم تطبيق ذلك بشكل عام على المنصة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأمر ضمن الشروط الرئيسية للخدمة، والتي ستنص على أن يكون عمر المستخدم 13 عامًا على الأقل لاستخدام واتساب، أو العمر الأكبر المطلوب في بلده حتى يُسمح له باستخدام خدمات المنصة دون موافقة الوالدين.

وبالإضافة إلى الحد الأدنى للسن المطلوبة لاستخدام خدمات واتساب بموجب القانون المعمول به، فإن المنصة العالمية قد تطلب موافقة الوالدين في هذا الأمر بشكل رسمي على استخدام الابن لواتساب.