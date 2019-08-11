تعقيدات تُهدد انتقال نيمار لـ برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني، قد يتجه لصرف النظر عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُكافح نادي برشلونة لتنفيذ المطالب المالية من قبل نادي باريس سان جيرمان، حيث لا يريد برشلونة دفع الـ188 مليون جنيه إسترليني، والتي حددها باريس سان جيرمان لبيع نيمار في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن برشلونة سيعتمد على خطة وضع لاعبين في المفاوضات للسماح لهم بالانتقال للبي إس جي، مع دفع مبلغ مالي مُخفّض للتعاقد مع نيمار.

ولا يريد باريس سان جيرمان إجراء أي صفقات تبادلية مع برشلونة خلال الفترة المقبلة.

اعترف البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بوجود مفاوضات حالية من أجل بيع البرازيلي نيمار دا سيلفا قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة البي بي سي الرياضية، أن ليوناردو أقر بوجود مفاوضات لبيع نيمار، حيث بات نيمار قريبًا من الرحيل عن صفوف النادي الباريسي والانضمام إما لـ ريال مدريد أو لـ برشلونة في إسبانيا.

وأحرز نيمار لباريس سان جيرمان 34 هدفًا في الدوري الفرنسي خلال موسمين.

ويذكر أن باريس سان جيرمان سيخوض مباراته الأولى في الدوري الفرنسي بالموسم الجديد، ضد فريق نيم.

وكان نيمار انضم لـ صفوف فريق باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادمًا من صفوف نادي برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو.