تعليقات نارية وردود فعل سريعة .. تصريحات ماجد عبدالله تكشف الكثير

المواطن - محمد سمعه

فتح النجم ماجد عبدالله أسطورة نادي النصر والمنتخب السعودي، النار على إدارة العالمي السابقة برئاسة سعود آل سويلم.

ولم يكتفِ ماجد عبدالله بتوجيه النقد لإدارة النصر السابقة، بل وجه رسائل لمدرب العالمي، البرتغالي روي فيتوريا ولاعبي دفاع الفريق الأول لكرة القدم، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وتحدث ماجد عبدالله لـ برنامج في المرمى قائلًا: “الإدارة الغير نصراوية لا تحترم اللاعبين القدامى أصحاب التاريخ.. إدارة السويكت الآن نصراوية وتحترمنا”.

وأضاف عبدالله: “الإدارة في الموسم الماضي، لم تكن ميولها نصراوية، وأنا أدعم الإدارة الحالية؛ لأنها نصراوية وأتعامل معها بصدق، أما الإدارة السابقة فكانت غير نصراوية، لذلك لا أتعامل معها”.

وتابع أسطورة النصر حديثه قائلًا: “جمهور النصر يعرفني.. أنا أنصح للمصلحة العامة وليس البحث عن المنصب أو منفعة خاصة.. لن أدخل مهاترات مع البعض، وأنا خدمت النصر لمدة 21 عامًا، ويحق لي الحديث وإبداء الرأي، أنا كنت مهاجم في الملعب لكن خارجه مُسالم وأقدم نصائحي لفريقي النصر حتى أراه في أفضل حال”.

بعد تعليقات ماجد عبدالله، قال الناقد الرياضي عايد الرشيدي: ماجد كلامه مباشر، وهو يُمارس دوره مثله مثل أي محلل رياضي.

وأضاف الرشيدي: ماجد عبدالله ينصح فهد الجميعة ليكون أفضل ولا يُوجد أي شيء مُسيء في الأمر، وماجد لا يحب النفاق ويتحدث من قلبه.

أما الناقد الرياضي عبدالله المالكي فقال: إذا تحدث ماجد عبدالله يجب أن يُسمع له، لأنه نجم كبير في الكرة السعودية، ويجب أن يشكر كل جمهور النصر ماجد على نصائحه وتوجيهاته.