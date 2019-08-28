تعليق سلمان الفرج قد يُسبب له مشكلات

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب سلمان الفرج لاعب وسط نادي الهلال لانتقادات قوية من قبل بعض الفئات من الجمهور الهلالي، وذلك عقب مباراة الاتحاد والهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكانت الجماهير الهلالية أبدت اعتراضها على الأداء الفني الذي ظهر به سلمان الفرج في مباراة الاتحاد بالأمس والتي انتهت بالتعادل السلبي.

تعليق مُفاجئ بعد الانتقادات

وكتب الفرج منشورًا ردًا على الانتقادات عبر حسابه الرسمي في الإنستجرام قائلًا: إيه، ضحكوني شوي طفشان.

وربما يتسبّب تعليق سلمان الفرج، في فقدانه لدعم الجماهير الهلالية، خاصة أنه عائد للفريق بعد فترة طويلة من الإصابة.

ويُذكر أن سلمان الفرج، كان غاب مؤخرًا عن مباريات الهلال ولمدة وصلت إلى ثمانية أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها في ديسمبر الماضي.

وتعرض حكم مباراة الاتحاد والهلال في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، لانتقادات؛ بسبب تغاضيه عن احتساب أكثر من ركلة جزاء.

وانتقد المدير الفني للزعيم، الروماني رازفان لوسيسكو، حكم مباراة الاتحاد والهلال التي أُقيمت أمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مؤكدًا أنه لم يحتسب ركلتي جزاء لصالح فريقه.

كما هاجمت جماهير العميد حكم مباراة الاتحاد والهلال عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأشاروا إلى أن فريقهم كان يستحق الحصول على ركلة جزاء، منتقدين أداءه خلال المواجهة الآسيوية التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ستُقام مباراة العودة بين الهلال والاتحاد على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض يوم 17 سبتمبر المقبل.