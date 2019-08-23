تعليق في الإنستجرام يضع نجم الأهلي بمأزق

المواطن - محمد سمعه

حرص اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب وسط الأهلي، على التوجه باعتذار شديد لجماهير الراقي، وذلك بعد كتابته تعليقًا أوضح فيه أنه يود مغادرة الأهلي والدوري السعودي والانتقال إلى فريق آخر.

القصة بدأت عندما كتب مشجع في حساب جوزيف دي سوزا بموقع الإنستجرام قائلًا له: ارحل عن الدوري السعودي فأنت أكبر منهم جميعًا، وتستحق مكانًا أفضل.

تعليق يُسبب أزمة:

ورد جوزيف دي سوزا: بالفعل أفكر في هذا الأمر بصورة كبيرة، لقد جئت لأكون بطلًا في الأهلي، ولكنني أرى استحالة تحقيق هذا الأمر، ولا أريد أن أبقى فقط في الأهلي من أجل المال.

وشعر جمهور الأهلي بالغضب الشديد من تعليق جوزيف دي سوزا، ليرد الأخير قائلًا: أعتذر لجماهير الأهلي، ولكن الخسارة ليست في دمي، أعتذر لأني قلت بعض الأشياء دون التفكير، نحتاج تغيير طريقة تفكيرنا في النادي؛ لأننا فريق كبير، أيام كهذه تؤلمني حتى إنني لا أستطيع النوم، لدي عقد هنا، وسأبقى حتى اليوم الأخير.

وكان اسم جوزيف دي سوزا ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن الأهلي والانتقال لأحد أندية الدوري التركي قبل انطلاق الدوري السعودي.

من ناحية أخرى، أعلن عبدالعزيز النهدي، مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، عن تواصل الاجتماعات خلال الفترة الحالية؛ أملًا في تعديل مسار الفريق الأول لكرة القدم.

وكتب النهدي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “جماهير الأهلي العظيمة، تستحقون أن يُبذل من أجلكم الغالي والنفيس، العمل قائم”.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي قائلًا: “الاجتماعات متواصلة لتعديل المسار من أجل المنافسة على البطولات.. ولن يتم ذلك إلا بدعمكم ووقفتكم”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد بدأ مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي ضد العدالة، ليفشل في تحقيق الفوز في مباراته الافتتاحية للموسم الثالث على التوالي.