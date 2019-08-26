تعليم الليث ينهي توزيع المقررات الدراسية لضمان بداية ناجحة

المواطن - واس

أنهت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في إدارة المستودعات المركزية توزيع وترحيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، إلى مكاتب التعليم ومدارس الليث (بنين وبنات) بمختلف المراحل الدراسية.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي أن توزيع وترحيل المقررات الدراسية يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم الإدارة بها لتعزيز الاستعداد لانطلاقة ناجحة و جادة لبدء العام الدراسي الجديد ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، مؤكدًا أن الإدارة قد سخرت إمكاناتها البشرية والمادية لإتمام عملية الفرز والتوزيع قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف، مشيدًا في ذات الوقت بالدعم الكبير والإنفاق السخي الذي يجده قطاع التعليم من ولاة الأمر ” حفظهم الله ” .

من جانبه طالب مدير المستودعات المركزية بتعليم الليث وعضو لجنة الاستعداد المدرسي طلق بن دخيل الله الثعلبي ، قادة وقائدات المدارس بجرد وفرز المقررات الدراسية والتأكد من مطابقتها لاستمارات الصرف وفق برنامج نور، وفي حال وجود عجز مخاطبة قسم المقررات المدرسية بالإدارة.