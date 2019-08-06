تعليم تبوك يدعو المعلمين والمعلمات الجدد لإدخال الرغبات عبر نظام نور

تعليم تبوك يدعو المعلمين والمعلمات الجدد لإدخال الرغبات عبر نظام نور

2019/08/06
الساعة 10:43 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - تبوك

رحبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بالمعلمين والمعلمات الجدد، آملةً منهم الدخول على نظام نور وإدخال وترتيب رغبات قطاعات المنطقة ابتداءً من تاريخ 5/ 12/ 1440هـ إلى السبت الموافق 9/ 12/ 1440هـ.

وقال تعليم تبوك: نأمل من جميع المعينين والمعينات التواجد يوم الأحد 17/ 12/ 1440هـ في مسرح المبنى الرئيس (بنين) ومسرح مبنى الشؤون التعليمية (بنات) لحضور برنامج (المعلم الجديد) الذي يبدأ الأحد وينتهي بنهاية دوام الخميس.

وتابع تعليم تبوك: أنه سيتم اعتماد تاريخ المباشرة من الأحد 17/ 12/ 1440هـ لمن يحضر بداية البرنامج التدريبي، ومن يتأخر فتعتبر مباشرته من تاريخ يوم حضوره.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :