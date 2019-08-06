تعليم تبوك يدعو المعلمين والمعلمات الجدد لإدخال الرغبات عبر نظام نور

المواطن - تبوك

رحبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بالمعلمين والمعلمات الجدد، آملةً منهم الدخول على نظام نور وإدخال وترتيب رغبات قطاعات المنطقة ابتداءً من تاريخ 5/ 12/ 1440هـ إلى السبت الموافق 9/ 12/ 1440هـ.

وقال تعليم تبوك: نأمل من جميع المعينين والمعينات التواجد يوم الأحد 17/ 12/ 1440هـ في مسرح المبنى الرئيس (بنين) ومسرح مبنى الشؤون التعليمية (بنات) لحضور برنامج (المعلم الجديد) الذي يبدأ الأحد وينتهي بنهاية دوام الخميس.

وتابع تعليم تبوك: أنه سيتم اعتماد تاريخ المباشرة من الأحد 17/ 12/ 1440هـ لمن يحضر بداية البرنامج التدريبي، ومن يتأخر فتعتبر مباشرته من تاريخ يوم حضوره.