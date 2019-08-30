تغريدة ترامب تدفع اليورو إلى أدنى مستوى في عامين

المواطن - متابعة

تراجع اليورو أثناء التعاملات، اليوم الجمعة، عن مستوى 1.10 دولار إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2017، فيما أرجعه محللون في جانب منه إلى تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجرى تداول اليورو في أحدث معاملة عند 1.0964 دولار، منخفضًا 0.82 بالمائة عن مستواه في بداية جلسة التداول.

ومن ناحية أخرى ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.50 بالمائة إلى 99.002.

وقدم متعاملون تفسيرات متعددة لهذا الهبوط، بما في ذلك تغريدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها: إن اليورو يهبط بخطى سريعة أمام الدولار ملقيًا باللوم في ذلك على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.