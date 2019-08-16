تغريدة تنتقد الأوضاع في الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن النادي الأهلي سيشهد أوقاتًا صعبة، خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب إقصاء الفريق الأهلاوي من بطولة دوري أبطال آسيا على يد نادي الهلال.

وعلّق الإعلامي الرياضي بتال القوس على الأوضاع التي تحدث داخل أروقة الأهلي قائلًا: برانكو ثم الأهلي والآن عرفوا أن الفريق بحاجة لظهير، غريب أمر مُسيري الأهلي، يسيرون في الطريق ذاته وينتظرون نتيجة مختلفة.

وكان النادي الأهلي أبدى اهتمامه مؤخرًا بالتعاقد مع البرازيلي رينالدو دا سيلفا ظهير أيسر ساو باولو البرازيلي قبل غلق باب فترة الانتقالات الصيفية، خاصة أن الراقي فشل في ضم التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي المصري.

ويذكر أن المدرب برانكو إيفانكوفيتش اهتم بضم ظهير أيسر، بعدما عجز حسين عبدالغني عن سد فراغ رحيل المصري محمد عبدالشافي، بجانب عدم اقتناع برانكو إيفانكوفيتش بقدرات اللاعب خالد البركة.

من ناحية أخرى، توترت العلاقة بين عمر السومة ومدرب النادي الأهلي، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي دفع النجم السوري في التفكير بالرحيل عن صفوف الراقي.

وظهرت أزمة عمر السومة مع برانكو خلال مباراة الأهلي والهلال الأخيرة في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بعدما احتفظ المدرب الكرواتي بالنجم السوري على دكة الاحتياط.

وأثار عدم الدفع بالسوري عمر السومة في التشكيلة الأساسية استغراب الجماهير، خاصة أن الأهلي في حاجة لتسجيل أكثر من هدفين دون اهتزاز شباكه لضمان التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

واحتفظ برانكو بمهاجمه عمر السومة حتى الدقيقة 75، الأمر الذي أثار غضب اللاعب السوري، ودفعه لرمي قميص الأهلي على الأرض، لتشتعل الأزمة بين المدرب الكرواتي ونجم الراقي.