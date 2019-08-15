تغريدة تُثير غضب النصراويين

المواطن - محمد سمعه

أثارت تغريدة الإعلامي وليد الفراج، دهشة وغضب فئات عريضة من جماهير نادي النصر؛ وذلك بسبب حديثه عن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر.

التغريدة المثيرة للجدل

وكتب وليد الفراج عبر حسابه الرسمي في تويتر: “أحترم محبة جماهير النصر للنجم الكبير حمدالله، وأتفهم ما تحقق لجماهير العالمي من أفراح في الموسم الماضي، لكن لن يكون الدوري الماضي الدوري القوي الوحيد، ولن يكون حمدالله أفضل مهاجم أجنبي مرّ في ملاعبنا”.

وأضاف الفراج: “علينا التفاخر بإنجازاتنا، لكن مع الاعتراف بإنجازات وتاريخ ونجومية الآخرين”.

وأبدت فئات عريضة من جماهير نادي النصر عبر تويتر اندهاشها من تغريدة وليد الفراج عن حمدالله، حيث قدّم النجم المغربي موسمًا استثنائيًا في الموسم الماضي مع نادي النصر، حيث أحرز 35 هدفًا، وتُوج بلقب هداف الدوري السعودي، وأفضل لاعب أجنبي محترف في الدوري عن الموسم الماضي.

واتجه الناقد الرياضي خالد الشعلان للتعليق على تغريدة وليد الفراج فقال عبر حسابه في تويتر: “في هذه التغريدة تم استخدام حرف ” لن ” مرتين، وهو حرف لنفي الاستقبال، فيدخل على المضارع وينفي معناه، كما إنه نفي على سبيل التأييد”.

وتابع خالد الشعلان: “لذا لا يمكن الجزم بعدم حدوث الفعل؛ لأن هذا في علم الغيب فـ قد يكون الدوري الماضي هو أقوى دوري، وقد يكون حمدالله أفضل أجنبي في ملاعبنا”.