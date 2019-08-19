تغريدة ثانية من وليد الفراج تُثير غضب النصراويين

المواطن - محمد سمعه

كتب الإعلامي الرياضي وليد الفراج تغريدة عبر حسابه في تويتر، تحدث فيها عن رأيه حول اهتمام نادي النصر بضم اللاعب محمد الكويكبي نجم نادي الاتفاق قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

تغريدة ثانية

وقال وليد الفراج عبر حسابه في تويتر: “إذا أراد الاتفاق أن يعود كبيراً مهاباً شامخاً في خارطة التنافس المحلي فعليه أولاً أن يوقف أي انتقالات للاعبين المتميزين جداً ومنهم محمد الكويكبي”.

وأضاف وليد الفراج: “لن أخفيكم، أنا أحب الاتفاق، وعشت معه أجمل لحظات الطفولة، وأتمنى يومًا أن أعود لتقديم حلقة بطل الدوري وليس الصاعد له”.

يبدو أن تغريدة وليد الفراج أثارت غضب عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي السابق لـ النصر فقال عبر حسابه في تويتر: “الله الله، هذا الكلام ما سمعناه عند انتقال العبود وكنو، ولكن لولا الـ50 مليون من الهيئة لاضطر الاتفاق لبيع عقد محمد الكويكبي وغير الكويكبي، كما هو معتاد سابقًا مع لاعبيه، أعتقد أن الموضوع أُغلق ولهذا لا داعي للسير على مقبرة الخبر وأخذ دور البطولة في مسلسل تم عرضه، تحياتي”.

ليست المرة الأولى

ليست المرة الأولى، والتي يُعلق فيها عبدالله بن زنان على تغريدة لـ وليد الفراج، حيث كتب الأخير منذ أيام قليلة تغريدة عن المغربي عبدالرزاق حمدالله ونادي النصر قائلًا: “أحترم محبة جماهير النصر للنجم الكبير حمدالله، وأتفهم ما تحقق لجماهير العالمي من أفراح في الموسم الماضي، لكن لن يكون الدوري الماضي الدوري القوي الوحيد، ولن يكون حمدالله أفضل مهاجم أجنبي مرّ في ملاعبنا”.

وردّ عبدالله بن زنان قائلًا: “أبا بدر، الدوري الاستثنائي كان أقوى نسخة للدوري فنياً وجماهيرياً، حمدالله لاعب من طراز نادر لم يصنعه إعلام ورقي أو جمهور متشنج، بل صنع نفسه بإبداعه في المستطيل الأخضر، أتمنى أن يكون كل موسم قوياً، وأن نجد نجوماً آخرين، ولكن الموسم الماضي ونجومه لن يتكرروا لأنهم ببساطة “استثنائيون”.