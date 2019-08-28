تغريدة مُثيرة للجدل عن مدرب الهلال

المواطن - محمد سمعه

تساءل الناقد الرياضي عادل الملحم عن الشرط الجزائي للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال.

وغرد الملحم بتغريدة في حسابه الشخصي بتويتر قائلًا: سؤال، رازفان كم الشرط الجزائي حقه، أنا بس أسأل لا أحد ينبرش، ويقول ليه هم بيمشونه؟!

وأكد المدرب رازفان لوشيسكو، أن الزعيم كان يستحق الحصول على ركلتي جزاء خلال مباراة الاتحاد والهلال بالأمس، ولكن لم يتم احتسابهما.

وقال رازفان: “وصلنا إلى مرمى الاتحاد أكثر من مرة وبعدة طرق، لكن لم نتمكن من التسجيل، وهذا هو حال كرة القدم، ولقد كنا الأقرب بالفوز على أرض منافسنا”.

ولعب الاتحاد والهلال على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومن المقرر أن يلعب الهلال والاتحاد في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، في السابع عشر من شهر سبتمبر المقبل، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

وكان الهلال تأهل لربع النهائي بعد إقصاء نادي الأهلي، أما الاتحاد فتأهل على حساب نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني في الآسيوية.