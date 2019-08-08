تغريدة نارية بعد فوز الهلال برباعية

المواطن - محمد سمعه

تمكّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أول أمس الثلاثاء، من الفوز على الأهلي في ذهاب دور ثمن النهائي بـ بطولة دوري أبطال آسيا برباعية مقابل هدفين.

تغريدة مثيرة

وعلّق الناقد الرياضي محمد الدويش على فوز الهلال على الأهلي قائلًا عبر حسابه في تويتر: “هزموا الأهلي وكأنهم فازوا على النصر”.

وأثار الناقد محمد الدويش الجدل بتغريداته وذلك بعدما وصف فرحة جماهير الهلال بالفوز على الأهلي، بأنها مبالغ فيها كأنهم هزموا النصر.

تعرّض الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، لانتقادات شديدة بعد خسارة الراقي من الهلال.

وانتقد فهد الهريفي نجم نادي النصر السابق، مدرب الأهلي فقال عبر حسابه في تويتر: “مبروك للهلال الفوز والتأهل، وحظاً أوفر للأهلي .. أضاعها مدربه”.

وتابع فهد الهريفي: “جاتك المباراة لكنك رفضتها، متقدم في الشوط الأول وتلعب بمحور واحد، وأظهرتك ضعيفة وبدون مساندة، وتخرج لاعب الحلول والسرعة عبدالفتاح”.

وأضاف الهريفي: “استحالة الهلال ما يسجل في الرياض، مبروك التأهل يا هلال. بداية رائعة”.

أما الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل فانتقد مدرب الأهلي قائلًا: “ما فيه فائدة في الأهلي، عنده عقدة من الهلال، مهما كان قويًا والهلال ضعيفًا”.

وأصبح النادي الأهلي مُطالبًا بالفوز بفارق ثلاثة أهداف في مباراة العودة بدور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا ضد نادي الهلال يوم الثلاثاء المقبل.