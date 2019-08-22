تغريم مطعم 3325 دولاراً لرفضه خدمة هندي

المواطن - متابعة

حُكم على مطعم هندي في دبلن عاصمة أيرلندا بدفع غرامة قدرها 3000 يورو (3325 دولاراً) بسبب رفض صاحبه خدمة زبون هندي الجنسية.

وحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، فقد فاز الرجل الهندي، الذي يُدعى مايانك باتنغار، بقضية تمييز كان قد رفعها ضد المطعم ونظرت فيها لجنة العلاقات في مكان العمل (WRC) الأيرلندية.

وأخبر السيد باتنغار اللجنة بأن الواقعة حدثت في يوليو من العام الماضي، عندما ذهب لتناول الغداء مع اثنين من زملائه في المطعم.

وأشار باتنغار إلى أنه سأل صاحب المطعم رافي شوكلا، الذي كان يُوزع قوائم الطعام، عن الوقت الذي سيستغرقه تحضير الغداء لأن وقته هو وزملاؤه كان ضيقاً، فإذا به يُفاجأ بشوكلا يسأله ما إذا كان هندي الجنسية، فأجابه باتنغار بالإيجاب.

وادّعى باتناغار أن شوكلا ردّ عليه قائلاً: إنه لا يخدم الهنود وطلب منه المغادرة.