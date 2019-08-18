تغيير مُفاجئ قد يحدث لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

يُفكر المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النصر في إجراء بعض التعديلات على قائمة النصر الآسيوية عند مواجهة نادي السد القطري في مباراتي ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال الناقد الرياضي سعد مبارك: “بعد مشاهدة مباراة السد والدحيل أتوقع أن يشرك مدرب النصر اللاعب “بيتروس” بدلاً للاعب “مايكون”.

وعلّق الناقد الرياضي بندر الرزيحان في وقت سابق قائلًا: “النصر يفتقد بيتروس وأمرابط في القائمة الآسيوية، وأرى أن بيتروس هو أهم لاعب في النصر وأكثر أهمية من جوليانو”.

لا شك أن تواجد بيتروس في وسط ملعب النصر سيكون مفيدًا أمام نادي السد الذي يعتمد على الطريقة الهجومية ونقل الكرة بشكل سريع عند مواجهة خصومه.

قررت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت في وقت سابق استمرار تواجد العناصر الأجنبية الحالية في العالمي دون حدوث أي تغيير، مما يعني أن النصر لن يتجه لضم حارس مرمى أو ضم مدافع آسيوي.

وفكرت إدارة النصر في الإبقاء على العناصر الأجنبية بسبب الاندماج والانسجام الذي تحقق منهم مع باقي الفريق خلال الفترة الأخيرة، كما أنه لا يوجد البديل المناسب لضم حارس مرمى أو مدافع آسيوي خلال الفترة الحالية.

وكانت صحيفة عكاظ ذكرت في وقت سابق أن النصر لن يُفرط في الحارس الأسترالي برادلي جونز، على الرغم من تكرار أخطائه في مباراتي الوحدة الإماراتي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.