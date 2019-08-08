تفاصيل الدفعة 21 من دعم حساب المواطن

المواطن - الرياض

نشر برنامج حساب المواطن تفاصيل الدفعة الـ21 من الدعم والتي تم بدء إيداعها مع الساعات الأولى اليوم الخميس.

وأكد حساب المواطن أنه تم إيداع 2.6 مليار ريال لـ 12.5 مليون مستفيد وتابع خلال دعم شهر أغسطس.

وذكر متحدث البرنامج سلطان القطاني أنه تم إيداع 50 مليار ريال في حسابات المواطنين منذ إطلاق البرنامج وحتى صرف الدفعة 21 اليوم.

وتقرر أن يتم إيداع الدعم للدفعة الـ21 يوم الثامن من شهر أغسطس الجاري بدلًا من موعدها المعتاد في العاشر من كل شهر ميلادي.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

يذكر أن حساب المواطن أكثر من مرة على أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيد الرئيسي أو التابعين، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال الحساب والتعديل على البيانات ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى.