تفاصيل جديدة بشأن حادث معهد الأورام وهوية المنفذ

المواطن - متابعة

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، بيانًا عاجلًا للكشف عن تفاصيل جديدة بشأن حادث “معهد الأورام”، والذي أوقع عددًا من الضحايا.

ووفقًا للبيانات الأولية، فقد تم تحديد هوية منفذ العملية، الذي كان يقود السيارة المفخخة المتسبّبة في الانفجار أمام معهد الأورام بمنطقة السيدة زينب.

وأكّد مصدر أمني أن الداخلية المصرية حدّدت هوية منفذ التفجير الذي وقع أمام المعهد.

من جانبها، قالت مصلحة الطب الشرعي المصري إنها على وشك الانتهاء من تجميع وجه منفذ العملية الذي كان يقود السيارة المفخخة، مشيرة إلى تجميع الجزء الأكبر من الملامح الأولية لوجهه.