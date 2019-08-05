تفاصيل خلاف بوديسكو مع الشباب

المواطن - محمد سمعه

غادر المحترف الروماني كوستانتين بوديسكو معسكر نادي الشباب المُقام حاليًا في ألمانيا صباح أمس الأحد، دون إذن مسبق من الإدارة أو الجهاز الفني.

وذكر نادي الشباب في بيان رسمي عبر حسابه في تويتر، أن بوديسكو أرسل رسالة عبر البريد الإلكتروني لنادي الشباب، تُفيد بفسخ العقد الاحترافي من طرفه.

وقالت التقارير الإخبارية، إن بول مينكو محامي اللاعب بوديسكو، ألمح بأنه سيُصعّد النزاع بين موكله والشباب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأعرب محامي اللاعب بوديسكو عن إيجاد صيغة تفاهم بين موكله والنادي تجنبًا لأي صدامات أو قضايا في الفيفا.

وأبلغ محامي بوديسكو، وكالة الأنباء الرومانية أن موكله حاليًا أصبح بلا عقدٍ ونزاعه مع النادي سينظر فيه الفيفا، كما أشار إلى أن سبب فسخ بوديسكو لعقده مع الشباب هو إبعاده عن الفريق.

ويُذكر أن بوديسكو انضم لـ الشباب في يونيو من عام 2018، قادمًا من صفوف نادي ستيوا بوخارست الروماني.