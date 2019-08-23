تفاصيل عرض برشلونة الجديد لضم نيمار

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل عرض نادي برشلونة الجديد الذي يعتزم تقديمه لإدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، لحسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن نادي برشلونة تلقى إنذارًا من نيمار لتسريع حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث إنه يريد تحديد مصيره سريعًا، ومعرفة الفريق الذي سيلعب معه هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن العرض الجديد الذي سيقدمه برشلونة لنادي باريس سان جيرمان، ينص على ضم نيمار لمدة موسمين على سبيل الإعارة، مع وضع بند غير إلزامي بأحقية الشراء في الصيف المقبل مقابل 120 مليون يورو، وآخر إلزامي بضمه في صيف 2021 مقابل 170 مليون يورو.

وشدّدت على أن ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، عثمان ديمبلي ونيلسون سيميدو لا يريدان الدخول ضمن صفقة عودة نيمار إلى صفوف الفريق الكتالوني.